Autisti a rischio licenziamento | l’Asl non rinnova il contratto

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Rischiano ilgli operatori tecnici specializzatidella categoria BS. A denunciarlo è la Cisl Fp di Salerno che attraverso il Coordinatore Area Centro Nord Andrea Pastore, dell’area centro sud Lorenzo Conte, il capo del dipartimento sanità pubblica e privata Pietro Antonacchio e il segretario provinciale Alfonso della Porta chiedono spiegazioni circa il mancato rinnovo dei contratti in essere. Nello specifico, a seguito di utilizzazione della graduatoria di manifestazione d’interesse per il conferimento di cinque incarichi provvisori a tempo determinato di Operatore Tecnico Specializzato cat. BS, che l’Aou Ruggi ha approvato con deliberazione del 9 ottobre 2022,Salerno in ragione della necessità di reclutare personale del medesimo profilo ha fatto richiesta di utilizzo di graduatoria per 9 , operatori che ...

Asl di Salerno: prorogati solo i contratti degli infermieri, a rischio gli autisti delle ambulanze

capo Dipartimento della sanità pubblica e privata salernitana - Oltre gli infermieri sono a... quali tecnici di laboratorio e di radiologia, operatori socio sanitari,e amministrativi ... Ma solo per gli infermieri: gli accordi di lavoro degli autisti delle ambulanze sono stati rinnovati solo fino a luglio. «Oltre gli infermieri, sono a rischio anche tutte le altre figure professionali ...