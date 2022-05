Anguissa resta al Napoli? C’è l’annuncio di De Laurentiis! (Di mercoledì 18 maggio 2022) All’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno si sta tenendo la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida, che si terrà dal 9 al 19 luglio. Alla conferenza è presente il Presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il mercato. In particolare, ADL ha parlato del centrocampista Frank Zambo Anguissa, che sarà riscattato dal Fulham e dalla prossima stagione sarà a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. Queste le parole di De Laurentiis: “Chi resta il prossimo anno e troveremo in locandina? Diciamo che Anguissa sicuramente resta. Per ora basta così. Non posso “sgamare” troppo, ci saranno tantissime sorprese che abbiamo messo a punto che scoprirà chi ci verrà a trovare”. Calciomercato ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 18 maggio 2022) All’SSCKonami Training Center di Castel Volturno si sta tenendo la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida, che si terrà dal 9 al 19 luglio. Alla conferenza è presente il Presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il mercato. In particolare, ADL ha parlato del centrocampista Frank Zambo, che sarà riscattato dal Fulham e dalla prossima stagione sarà a tutti gli effetti un giocatore del. Queste le parole di De Laurentiis: “Chiil prossimo anno e troveremo in locandina? Diciamo chesicuramente. Per ora basta così. Non posso “sgamare” troppo, ci saranno tantissime sorprese che abbiamo messo a punto che scoprirà chi ci verrà a trovare”. Calciomercato ...

Advertising

infoitsport : De Laurentiis: 'Anguissa resta, prima le cessione poi gli acquisti. Mertens? Chi è veramente interessato non scompa… - TMit_news : Napoli, De Laurentiis si sbottona: 'Anguissa resta. Seguiamo tanti giocatori' - sportli26181512 : De Laurentiis: 'Anguissa resta, prima le cessione poi gli acquisti. Mertens? Chi è veramente interessato non scompa… - CorSport : #DeLaurentiis: 'Estate ricca di novità in chiave mercato. #Anguissa resta' ?? - glooit : Calcio: Napoli;De Laurentiis,Anguissa resta,mercato riprende leggi su Gloo -