Al Congresso degli Stati Uniti si è discusso di Ufo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un'audizione pubblica ha mostrato le segnalazioni raccolte su oggetti volanti e fenomeni aerei non identificati e avviato uno studio rigoroso, specificando che non c'è motivo di tirare in ballo gli extraterrestri Leggi su wired (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un'audizione pubblica ha mostrato le segnalazioni raccolte su oggetti volanti e fenomeni aerei non identificati e avviato uno studio rigoroso, specificando che non c'è motivo di tirare in ballo gli extraterrestri

Advertising

EnricoLetta : Fallimentare la mia segreteria se durante il mio mandato non riusciremo a varare una #legge sulla #cittadinanza per… - AnapaTweet : RT @aniaufficiale: La Presidente #Farina al Congresso Anapa: 'Dopo un 2020 di grande sofferenza per il Paese, il 2021 ha fatto registrare s… - aniaufficiale : La Presidente #Farina al Congresso Anapa: 'Dopo un 2020 di grande sofferenza per il Paese, il 2021 ha fatto registr… - hiboss_hiboss : RT @LVDA_Acid: Il Congresso degli Stati Uniti si è svegliato: Inflazione e costi energia colpa delle politiche green del WEF, non di questa… - balldontliedude : @ziobaffone @kimilfung @Mainaxcs @capriglia1 sono contro l'embargo a cuba, e sono contro al regime cubano ma atteni… -