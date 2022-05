Addio ad Alessandro, morto all’alba “C’erano dieci minuti in cui poteva ancora essere salvato” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 25 enne morto in un incidente contro un bus lo scorso marzo, poteva salvarsi. morto invece a causa dei fumi inalati nell’incendio. Alessandro Femia è morto a 25 anni in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto a Centocelle, Roma, nella notte del 26 marzo scorso. Secondo i medici legali, il 25enne poteva salvarsi. Non è morto, infatti, a causa dello scontro violentissimo tra la sua auto e un bus tra via dei Castani e via dei Faggi, ha perso la vita invece, a causa dei fumi dell’incendio che è divampato nell’abitacolo. Alessandro morto nell’ incidente contro il bus. ANSA/polizia Roma capitale“Se qualcuno lo avesse tirato fuori dall’auto immediatamente, forse Alessandro sarebbe ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 25 ennein un incidente contro un bus lo scorso marzo,salvarsi.invece a causa dei fumi inalati nell’incendio.Femia èa 25 anni in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto a Centocelle, Roma, nella notte del 26 marzo scorso. Secondo i medici legali, il 25ennesalvarsi. Non è, infatti, a causa dello scontro violentissimo tra la sua auto e un bus tra via dei Castani e via dei Faggi, ha perso la vita invece, a causa dei fumi dell’incendio che è divampato nell’abitacolo.nell’ incidente contro il bus. ANSA/polizia Roma capitale“Se qualcuno lo avesse tirato fuori dall’auto immediatamente, forsesarebbe ...

