Un posto al sole: Marina va via dopo l'aggressione

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Marina perderà la calma e avrà un forte scontro con Lara. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che numerosi saranno i colpi di scena nei prossimi episodi. In particolar modo, Marina perderà il controllo con Lara fino ad aggredirla. Ma non è tutto: la donna dopo l'aggressione andrà via dalla città trasferendosi a Londra. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell'episodio di oggi che come sempre va in onda dalle ore 20.40 circa su Rai 3.

Negli episodi precedenti abbiamo visto Marina dalla parte di Chiara.

