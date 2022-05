Ultime Notizie – Vele d’epoca, a Firenze il 2 giugno regata di dinghy 12? sull’Arno tra Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio (Di martedì 17 maggio 2022) Comincia sull’Arno a Firenze ai primi di giugno la stagione velica 2022 dell’Associazione Vele Storiche Viareggio capitanata dal fiorentino Gianni Fernandes. Giovedì 2 giugno, di fronte alla Galleria degli Uffizi, una flotta di derive della Classe dinghy 12’ si ritroverà presso la Società Canottieri Firenze, co-organizzatrice dell’evento, per disputare la quarta edizione della Coppa Ponte Vecchio. Nel corso della giornata, in base alle condizioni meteorologiche, si svolgeranno una o più prove lungo un percorso “a bastone” tra due boe posizionate nel tratto di fiume Arno compreso tra Ponte alle Grazie e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Cominciaai primi dila stagione velica 2022 dell’AssociazioneStoriche Viareggio capitanata dal fiorentino Gianni Fernandes. Giovedì 2, di fronte alla Gria degli Uffizi, una flotta di derive della Classe12’ si ritroverà presso la Società Canottieri, co-organizzatrice dell’evento, per disputare la quarta edizione della Coppa. Nel corso della giornata, in basecondizioni meteorologiche, si svolgeranno una o più prove lungo un percorso “a bastone” tra due boe posizionate nel tratto di fiume Arno compreso trae ...

