Udinese, Deulofeu: 'Voglio giocare in una top, ho detto al mio agente...' (Di martedì 17 maggio 2022) Gerard Deulofeu ha parlato ai canali ufficiali dell'Udinese del proprio futuro: "Voglio essere il miglior giocatore ogni settimana... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Gerardha parlato ai canali ufficiali dell'del proprio futuro: "essere il miglior giocatore ogni settimana...

Advertising

sportli26181512 : Udinese, Deulofeu: 'Voglio giocare in una top, ho detto al mio agente...': Gerard Deulofeu ha parlato ai canali uff… - sportli26181512 : Deulofeu: 'Voglio giocare in una top, ma ora non posso dire niente”: Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, si è… - IsmailFayad : @binario773 @TorinoFC_1906 Magari! Solo che Deulofeu dovremmo pagarlo (ha ancora due anni di contratto e l'Udinese… - Fantacalcio : Udinese, Deulofeu: 'Finalmente sono arrivati i gol, Beto mi manca. Sul futuro...' - infoitsport : Udinese, Deulofeu: “Vorrei una big, ma restare non mi dispiacerebbe” -