Traffico Roma del 17-05-2022 ore 08:30 (Di martedì 17 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione intenso il Traffico sul Raccordo file in carreggiata interna dalla Prenestina all’appia in questo tratto anche un incidente e in esterna dalla Prenestina la Nomentana e poi a tratti dalla Cassia alla pisana si procede incolonnati anche sulla tangenziale a partire dalla 24 e fino a via dei Campi Sportivi direzione Olimpico fila in ingresso sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo fino la Roma Fiumicino Dal raccordo al viadotto della Magliana direzione Eur aumentano le code dopo dei lavori sulla Pontina Circa 7 km di file a partire da Castel Romano in Piazzale Appio incidente all’incrocio con via Magna Grecia In entrambe le direzioni è da ieri lavori di potatura in via Prenestina tra Largo Preneste piazzale Prenestino trama 514 sostituiti da Busto a ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione intenso ilsul Raccordo file in carreggiata interna dalla Prenestina all’appia in questo tratto anche un incidente e in esterna dalla Prenestina la Nomentana e poi a tratti dalla Cassia alla pisana si procede incolonnati anche sulla tangenziale a partire dalla 24 e fino a via dei Campi Sportivi direzione Olimpico fila in ingresso sul tratto Urbano dellaTeramo dal raccordo fino laFiumicino Dal raccordo al viadotto della Magliana direzione Eur aumentano le code dopo dei lavori sulla Pontina Circa 7 km di file a partire da Castelno in Piazzale Appio incidente all’incrocio con via Magna Grecia In entrambe le direzioni è da ieri lavori di potatura in via Prenestina tra Largo Preneste piazzale Prenestino trama 514 sostituiti da Busto a ...

