Tonnellate di rifiuti da Napoli in Africa, fermata spedizione (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ufficialmente nel container c'era un trattore agricolo ma dopo analisi dei funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 1 si è sventata, invece, la spedizione di circa 22 Tonnellate di rifiuti come parti di scooter, scarti di origine elettrica, vernici. Il tutto era destinato all'Africa. I riscontri fisici sul carico hanno richiesto diversi giorni di lavoro e l'impiego di numerose unità, preceduti da sofisticati controlli radiogeni effettuati mediante impiego delle apparecchiature scanner ad alta risoluzione in dotazione all'Agenzia delle Dogane. All'interno del container c'erano anche rifiuti di origine meccanica, televisori, monitor, frigoriferi, lavatrici, stereo, ma anche motosaldatrici occultati nella parte posteriore ...

