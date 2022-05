Tiro con l'Arco, Azzurri da oggi in campo per la Coppa del Mondo in Corea del Sud (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo la prima tappa ad Antalya, torna la Coppa del Mondo con il secondo appuntamento in programma da oggi fino a domenica prossima (22 maggio) a Gwangju in Corea del Sud. Proprio i padroni di casa, assenti in Turchia, saranno i più... Leggi su europa.today (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo la prima tappa ad Antalya, torna ladelcon il secondo appuntamento in programma dafino a domenica prossima (22 maggio) a Gwangju indel Sud. Proprio i padroni di casa, assenti in Turchia, saranno i più...

Advertising

PProibite : @CrisOcchiverdi Lo succhia sugosamente, lasciando che i rumori fottano la mia mente ormai tesa a fotterla. La prend… - paolo_galassi : @LellaPasto Con i missili terra-aria portatili a guida laser e/o infrarossi è diventato un po' come il tiro al piat… - disappointedemi : Potete dirmi quello che volete. Ho 25 anni, ho vissuto Del Piero e Nedved. Ma ho vissuto anche @PauDybala_JR, l’ho… - Gazzetta5G : RT @FedericoPetroni: Putin dice che Svezia e Finlandia nella NATO non sono una minaccia in sé, lo sarebbero con basi, truppe e armamenti de… - real_Crono : buongiorno con me in tiro -