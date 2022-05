Sassuolo, Dionisi: “Milan? Ci piacerebbe finire in maniera positiva, non facciamo favori a nessuno” (Di martedì 17 maggio 2022) Sassuolo Dionisi – Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttomercatoweb, in occasione del convegno Generazione S. “Il calcio ad alti livelli non esisterebbe senza quello a bassi livelli, è un bel progetto perché cerca di alimentare il rapporto fra grandi e piccole società. Che ruolo può avere chi fa la Serie A per il calcio di provincia? Io credo che il valore più grande possa essere quello di far sentire vicini, i media mettono distanza fra persone che vivono della stessa cosa, la passione per il calcio. Che partita sarà contro il Milan? Speravamo di vivere questa settimana, non si poteva desiderare di meglio che finire contro una squadra importante che si giocherà tanto. Noi l’affronteremo nel miglior modo possibile, con ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022)– Alessio, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttomercatoweb, in occasione del convegno Generazione S. “Il calcio ad alti livelli non esisterebbe senza quello a bassi livelli, è un bel progetto perché cerca di alimentare il rapporto fra grandi e piccole società. Che ruolo può avere chi fa la Serie A per il calcio di provincia? Io credo che il valore più grande possa essere quello di far sentire vicini, i media mettono distanza fra persone che vivono della stessa cosa, la passione per il calcio. Che partita sarà contro il? Speravamo di vivere questa settimana, non si poteva desiderare di meglio checontro una squadra importante che si giocherà tanto. Noi l’affronteremo nel miglior modo possibile, con ...

