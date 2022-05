Salute a tavola con estratti e spremute (Di martedì 17 maggio 2022) estratti, centrifugati e succhi, un concentrato di Salute sempre più presente sulle tavole degli italiani. Si parla di frutta e verdura in versione liquida, da bere, soluzione ideale per acquisire una grande quantità di vitamine e Sali minerali in modo diretto. Oggi è possibile assumere queste sostanze in modo diretto con i tradizionali succhi di frutta, con estratti e centrifughe, con spremute e smoothies.Tante ricette, tutte da preparare con ingredienti freschi, anche direttamente a casa, e utili per portare un carico di nutrienti ed energia a chi le assume. Un trend in forte crescita che ha portato come causa diretta l’esplosione del mercato degli accessori correlati, come nel caso degli estrattori o degli spremi agrumi e non solo.Tra i dispositivi maggiormente in voga sul mercato ci sono ad esempio gli spremi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022), centrifugati e succhi, un concentrato disempre più presente sulle tavole degli italiani. Si parla di frutta e verdura in versione liquida, da bere, soluzione ideale per acquisire una grande quantità di vitamine e Sali minerali in modo diretto. Oggi è possibile assumere queste sostanze in modo diretto con i tradizionali succhi di frutta, cone centrifughe, cone smoothies.Tante ricette, tutte da preparare con ingredienti freschi, anche direttamente a casa, e utili per portare un carico di nutrienti ed energia a chi le assume. Un trend in forte crescita che ha portato come causa diretta l’esplosione del mercato degli accessori correlati, come nel caso degli estrattori o degli spremi agrumi e non solo.Tra i dispositivi maggiormente in voga sul mercato ci sono ad esempio gli spremi ...

