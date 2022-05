Playoff Serie C 2021/2022: colpo del Palermo contro l’Entella all’andata dei quarti (Di martedì 17 maggio 2022) Il Palermo ha sconfitto l’Entella allo Stadio Comunale di Chiavari, imponendosi tramite il risultato di 1-2 all’andata quarti di finale dei Playoff della Serie C 2021/2022. Straordinario colpo esterno degli isolani, abili nel limitare le qualità offensive dei padroni di casa nel primo tempo; mentre semplicemente pragmatici nell’aprire e chiudere la pratica già all’alba della seconda frazione. Primi 45? con il solo Brunori tra i protagonisti del match per quanto riguarda i siciliani, mentre Entella pericolosa in più occasioni con i vari Morosini, Karic, Lescano; tutti peraltro neutralizzati dagli interventi del diligente Massolo, affidabile estremo difensore rosanero. Tra il 49? e il 52?, il Palermo ha siglato due ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Ilha sconfittoallo Stadio Comunale di Chiavari, imponendosi tramite il risultato di 1-2di finale deidella. Straordinarioesterno degli isolani, abili nel limitare le qualità offensive dei padroni di casa nel primo tempo; mentre semplicemente pragmatici nell’aprire e chiudere la pratica già all’alba della seconda frazione. Primi 45? con il solo Brunori tra i protagonisti del match per quanto riguarda i siciliani, mentre Entella pericolosa in più occasioni con i vari Morosini, Karic, Lescano; tutti peraltro neutralizzati dagli interventi del diligente Massolo, affidabile estremo difensore rosanero. Tra il 49? e il 52?, ilha siglato due ...

