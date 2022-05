No! Questo video non dimostra che gli attentati alle torri gemelle dell’11 settembre fossero una messinscena (Di martedì 17 maggio 2022) Ci segnalano un tweet apparso il 15 marzo e divenuto presto virale, il quale riporta una citazione che strizza l’occhio ai teorici del complotto sugli attentati dell’11 settembre 2001. È accompagnata da un filmato, che secondo la fonte svelerebbe come uno degli edifici del World Trade Center (WTC) di New York non fosse stato colpito da uno dei velivoli dirottati dai terroristi quella mattina, sembrerebbe infatti che l’esplosione avvenga senza alcun intervento esterno. Per chi ha fretta Circola un video che viene presentato come inedito riguardo l’11 settembre. Nel video si vedono le due torri gemelle, ma non l’aereo che colpisce una di queste, mostrando solo l’esplosione. Il video non è stato manipolato, è reale, ma è stato ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Ci segnalano un tweet apparso il 15 marzo e divenuto presto virale, il quale riporta una citazione che strizza l’occhio ai teorici del complotto sugli2001. È accompagnata da un filmato, che secondo la fonte svelerebbe come uno degli edifici del World Trade Center (WTC) di New York non fosse stato colpito da uno dei velivoli dirottati dai terroristi quella mattina, sembrerebbe infatti che l’esplosione avvenga senza alcun intervento esterno. Per chi ha fretta Circola unche viene presentato come inedito riguardo l’11. Nelsi vedono le due, ma non l’aereo che colpisce una di queste, mostrando solo l’esplosione. Ilnon è stato manipolato, è reale, ma è stato ...

