Nei prossimi anni chi saprà prevedere con esattezza i venti si arricchirà (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - Migliori previsioni relative alla forza e alla direzione dei venti possono portare a guadagni in termini di milioni di dollari. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori della Colorado State University, USA, e del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA), USA. L'energia eolica sta occupando una quota sempre più ampia del panorama energetico. Le società energetiche devono essere in grado di prevedere direzione e forza del vento in modo accurato e con largo anticipo per determinare quanta energia aggiuntiva dovranno produrre da altre fonti. Una cattiva previsione può costare cifre consistenti ad una società energetica e tali costi vengono spesso trasferiti ai consumatori. Al contrario, una buona previsione può comportare risparmi sostanziali per le aziende e per quegli stessi consumatori. I ricercatori hanno basato le ... Leggi su agi (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - Migliori previsioni relative alla forza e alla direzione deipossono portare a guadagni in termini di milioni di dollari. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori della Colorado State University, USA, e del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA), USA. L'energia eolica sta occupando una quota sempre più ampia del panorama energetico. Le società energetiche devono essere in grado didirezione e forza del vento in modo accurato e con largo anticipo per determinare quanta energia aggiuntiva dovranno produrre da altre fonti. Una cattiva previsione può costare cifre consistenti ad una società energetica e tali costi vengono spesso trasferiti ai consumatori. Al contrario, una buona previsione può comportare risparmi sostanziali per le aziende e per quegli stessi consumatori. I ricercatori hanno basato le ...

Advertising

romeoagresti : Al netto del tema #Pogba, la #Juve oggi con Rafaela Pimenta ha parlato anche del futuro di #Kean e #DeLigt. Per l’o… - AngeloCiocca : La Commissione europea sta valutando di emettere nuovo debito comune per sostenere il finanziamento della ricostruz… - amnestyitalia : Alcuni scatti della mobilitazione di questo pomeriggio a Novara per chiedere la liberazione di Ahmadreza Djalali. D… - CrapanzanoRobin : RT @tvdellosport: ?? BOLOGNA, SARTORI SARÀ IL NUOVO DS È Giovanni Sartori la scelta di Saputo per il ruolo di nuovo direttore sportivo del… - sulsitodisimone : Nei prossimi anni chi saprà prevedere con esattezza i venti si arricchirà -