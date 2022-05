LIVE – Andata quarti di finale Play-off nazionali Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di martedì 17 maggio 2022) Continua la fase calda dei Play-off nazionali di Serie C 2021/2022. Al via le sfida di Andata dei quarti di finale, per passare il turno e sperare di raggiungere la Serie cadetta. Appuntamento oggi, martedì 17 maggio, con tutte le 4 gare gare di ritorno. Qui di seguito, i LIVE testuali di tutte le gare. FERALPISALO-REGGIANA MONOPOLI-CATANZARO VIRTUS ENTELLA-PALERMO JUVENTUS U23-PADOVA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Continua la fase calda dei-offdi. Al via le sfida dideidi, per passare il turno e sperare di raggiungere lacadetta. Appuntamento oggi, martedì 17 maggio, con tutte le 4 gare gare di ritorno. Qui di seguito, itestuali di tutte le gare. FERALPISALO-REGGIANA MONOPOLI-CATANZARO VIRTUS ENTELLA-PALERMO JUVENTUS U23-PADOVA SportFace.

