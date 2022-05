Libia, governo Bashagha lascia Tripoli: scontri nella capitale (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – scontri a Tripoli. Il premier eletto dal parlamento di Tobruk Fathi Bashagha ha lasciato la capitale, poco dopo il suo arrivo, insieme ai ministri del suo governo. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu, citando fonti della sicurezza. Il primo ministro del governo di unità nazionale Abdul Hamid Dbeibah, intanto, continua a rifiutare di dimettersi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) –. Il premier eletto dal parlamento di Tobruk Fathihato la, poco dopo il suo arrivo, insieme ai ministri del suo. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu, citando fonti della sicurezza. Il primo ministro deldi unità nazionale Abdul Hamid Dbeibah, intanto, continua a rifiutare di dimettersi. L'articolo proviene da Italia Sera.

