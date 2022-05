Lazio, Il Tempo: “Milinkovic regala l’Europa a Sarri e Lotito” (Di martedì 17 maggio 2022) Lazio, IL Tempo- Come scrive il quotidiano in questione la squadra Lazio, capitanata da Lotito e Sarri ha conquistato l’Europa League in casa bianconera. La Lazio ha messo una grande ipoteca sulla qualificazione in Europa che da una diversa veduta del futuro alla dirigenza e soprattutto al mister Sarri che potrà davvero dare indicazioni importanti sul mercato. Dare il massimo sul mercato sarà davvero necessario per la Lazio. Vedremo se Lotito vorrà davvero calcare la mano sul mercato per dare a tutti gli addetti una grande squadra per la prossima stagione. Dove si vorrà puntare alla Champions League e non solo. “La Lazio pareggia in extremis con la Juve e va in Europa League”, titola stamane Il ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022), IL- Come scrive il quotidiano in questione la squadra, capitanata daha conquistatoLeague in casa bianconera. Laha messo una grande ipoteca sulla qualificazione in Europa che da una diversa veduta del futuro alla dirigenza e soprattutto al misterche potrà davvero dare indicazioni importanti sul mercato. Dare il massimo sul mercato sarà davvero necessario per la. Vedremo sevorrà davvero calcare la mano sul mercato per dare a tutti gli addetti una grande squadra per la prossima stagione. Dove si vorrà puntare alla Champions League e non solo. “Lapareggia in extremis con la Juve e va in Europa League”, titola stamane Il ...

