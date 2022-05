"La polizia ha le mani legate". Dopo l'aggressione, il nordafricano torna libero (Di martedì 17 maggio 2022) Ennesima aggressione in stazione a Milano: scatta l'arresto per un nordafricano. Ma il magistrato non convalida il fermo e il rapinatore torna libero. Il padre della giovane vittima: "Non abbiamo tutele" Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 maggio 2022) Ennesimain stazione a Milano: scatta l'arresto per un. Ma il magistrato non convalida il fermo e il rapinatore torna libero. Il padre della giovane vittima: "Non abbiamo tutele"

Advertising

PrinceDavid_BEL : @giomicunco Non prendo NULLA della propaganda di un giornalista di Gaza. La Shireen nn era neanke musulmana...è tut… - black_blinky : RT @carlogubi: 'Chi ha sbagliato paghi. Ma giù le mani dagli alpini', dicono in coro la stampa di vera destra di Berlusconi e le donne di f… - carlogubi : 'Chi ha sbagliato paghi. Ma giù le mani dagli alpini', dicono in coro la stampa di vera destra di Berlusconi e le d… - fvllingIwt : polizia incompetente che l’ha graziato e ha finto non gli funzionasse il test del palloncino porcoddio ma io la pat… -

CASERTA - 'Senza guardia, dalla strada alle Olimpiadi con la vita in pugno': il campione Vincenzo Mangiacapre al Manzoni per presentare il suo libro ...la presentazione del libro scritto a quattro mani ...edito da Baldini Castoldi che racconta la sua ... marcianisano doc, ha una lunga carriera di successi ... il commissario capo della polizia penitenziaria ... La Provincia aggiorna il programma triennale dei lavori pubblici: 'Opere finanziate col PNRR per 3,5 milioni di euro' ... che ha consentito di attrezzare la sala ... ladri in fuga a mani vuote Aggressione al pronto soccorso,... Tarasconi: "Serve presidio fisso di polizia h24". ...presentazione del libro scritto a quattro...edito da Baldini Castoldi che raccontasua ... marcianisano doc,una lunga carriera di successi ... il commissario capo dellapenitenziaria ...... checonsentito di attrezzaresala ... ladri in fuga avuote Aggressione al pronto soccorso,... Tarasconi: "Serve presidio fisso dih24".