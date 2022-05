La linea pacifista di Conte non porta consensi al M5S. Che chiede ancora di rivedere l’invio di armi a Kiev (Di martedì 17 maggio 2022) La linea pacifista di Giuseppe Conte non sta portando consensi ai 5Stelle, anzi. Il calo del gradimento appare inarrestabile. Meno 0,2 per cento nell’ultima settimana. Tra i Cinquestelle che hanno Di Maio come punto di riferimento – scrive il Domani – “l’auspicio che l’ex premier, Giuseppe Conte, diventato capo politico dei Cinque stelle quasi un anno fa, lasci spazio ad altri e torni alla vita accademica è un desiderio inespresso”. “Da tanti – prosegue il quotidiano – viene percepito come d’impaccio alla crescita del M5s, chi apprezza la guida di Mario Draghi soffre anche la continua ricerca dello scontro con il presidente del Consiglio. L’altro rimprovero diffuso che viene mosso spesso al presidente è quello di non condividere il processo di definizione della linea ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) Ladi Giuseppenon standoai 5Stelle, anzi. Il calo del gradimento appare inarrestabile. Meno 0,2 per cento nell’ultima settimana. Tra i Cinquestelle che hanno Di Maio come punto di riferimento – scrive il Domani – “l’auspicio che l’ex premier, Giuseppe, diventato capo politico dei Cinque stelle quasi un anno fa, lasci spazio ad altri e torni alla vita accademica è un desiderio inespresso”. “Da tanti – prosegue il quotidiano – viene percepito come d’impaccio alla crescita del M5s, chi apprezza la guida di Mario Draghi soffre anche la continua ricerca dello scontro con il presidente del Consiglio. L’altro rimprovero diffuso che viene mosso spesso al presidente è quello di non condividere il processo di definizione della...

