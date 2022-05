Inter, i tifosi sperano: per lo scudetto c’è il supporto che non ti aspetti (Di martedì 17 maggio 2022) Per incoraggiare i calciatori dell’Inter a non abbandonare la speranza scudetto sono arrivate le parole di un grande ex del calcio italiano L’Inter ha ormai un margine ridotto per vincere lo scudetto. I nerazzurri per confermarsi campioni d’Italia devono battere la Sampdoria, condizione necessaria ma non sufficiente. Perché la squadra di Simone Inzaghi deve poi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 17 maggio 2022) Per incoraggiare i calciatori dell’a non abbandonare la speranzasono arrivate le parole di un grande ex del calcio italiano L’ha ormai un margine ridotto per vincere lo. I nerazzurri per confermarsi campioni d’Italia devono battere la Sampdoria, condizione necessaria ma non sufficiente. Perché la squadra di Simone Inzaghi deve poi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ?? | TORO Le parole di #Lautaro dopo la doppietta: 'Il nostro obiettivo è quello di vincere la nostra ultima partit… - TuttoMercatoWeb : Tifosi #Inter e #Lazio sfilano per le vie della capitale: 'A #Roma solo la #Lazio!' ?? @ivanfcardia - tvdellosport : DIREZIONE OLIMPICO?? Cresce l’attesa per la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter ?????????? I bianconeri las… - serieAnews_com : ??? #Eriksson ricorda il suo scudetto con #Inzaghi e incoraggia i tifosi dell'#Inter 'Può ancora succedere di tutto… - blue_ts : @RGarinella Non vorrei mai vedere Dybala da voi, lo odierei per questo tradimento, a voi non darebbe fastidio veder… -