Incidente sul lavoro, operaio precipita da tetto: in ospedale dopo caduta di 5 metri (Di martedì 17 maggio 2022) Incidente sul lavoro ieri lunedì 16 maggio a Torino: un operaio è caduto dal tetto di una palazzina in ristrutturazione. Nel corso della mattinata di ieri, lunedì 16 maggio, intorno alle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 17 maggio 2022)sulieri lunedì 16 maggio a Torino: unè caduto daldi una palazzina in ristrutturazione. Nel corso della mattinata di ieri, lunedì 16 maggio, intorno alle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

sportmediaset : Girmay colpito dal tappo dello spumante sul podio: controlli in ospedale #Giro #ciclismo #Girmay #spumante… - marcoubs : RT @sportmediaset: Girmay colpito dal tappo dello spumante sul podio: controlli in ospedale #Giro #ciclismo #Girmay #spumante https://t.co… - Libero_official : Incidente sul podio del #Giro: l'eritreo #Girmay, primo africano di colore a vincere una tappa, viene colpito dal t… - sportal_it : Incredibile incidente sul podio al Giro 2022, Biniam Girmay in ospedale per controlli - Fprime86 : RT @sportmediaset: Girmay colpito dal tappo dello spumante sul podio: controlli in ospedale #Giro #ciclismo #Girmay #spumante https://t.co… -