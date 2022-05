Inchiesta sui concorsi di Giurisprudenza a Genova, il rettore: "Rischio per gli esami se i prof saranno sospesi, ma l’Università lavora per salvare le sessioni" (Di martedì 17 maggio 2022) Sui risvolti amministrativi della vicenda giudiziaria è intervenuto il rettore Delfino. Intanto è stato interrogato l’ex capo del dipartimento Ferrante: "Il mio operato corretto" Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 17 maggio 2022) Sui risvolti amministrativi della vicenda giudiziaria è intervenuto ilDelfino. Intanto è stato interrogato l’ex capo del dipartimento Ferrante: "Il mio operato corretto"

Advertising

Giucor03 : @LeonettiFrank Ma sono solo io che avrei voluto che questa inchiesta fosse portata fino in fondo per vedere realmen… - elizabethmaci : @sole24ore Vogliamo la verità sui rapporti con la Russia! Che fine ha fatto l’inchiesta su Savoini? Xe’ la stampa non chiede queste di cose? - Marilena0407 : @fameht @ItaliaViva @matteorenzi @RadioLeopolda No lei si confonde. Quanto riportato sui quotidiani, sono notizie r… - Cecilia13dive : @elevisconti Vorrei anche un inchiesta sui proventi delle armi. Tanto richieste da pagliacci come t.....chi???? - ematr_86 : Stiamo aprendo un'inchiesta sui vincitori del @giroditalia #GiroDItalia AD 2022 #RaiCiclismo #EurosportCICLISMO -