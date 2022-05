Advertising

CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da @DiMarzio, Ibra avrebbe creato delle crepe nel vetro del pullman con delle manate per i… - sportli26181512 : Ibra, con la Dea nemmeno la passerella finale. Il ginocchio e il suo futuro sono un rebus: Ibra, con la Dea nemmeno… - Gazzetta_it : #Ibra, con la Dea nemmeno la passerella finale. Il ginocchio e il suo futuro sono un rebus #Milan - LucaParry85 : @fairius994 Cioè ha rovinato la maglia di ibra con autografo di uno che non c'entra nulla - flegias6 : RT @SimoneCristao: Zlatan 'Bruce Banner' @Ibra_official Rompe il vetro del pullmann con un paio di manate ?? -

Solo chel'Atalanta non ha giocato nemmeno un minuto. Ah, già. E dunque Sovraccarico E dunque Zlatan è finito nelle chiacchiere della gente, perché l'assenza totale dal tabellino un po' ...l'Atalanta il contributo l'ha dato solo caricando la squadra ma in campo non è sceso, deludendo ... La sensazione è che in ogni casoresterà in rossonero, o da giocatore per un ultimo anno o da ...Il procuratore del portoghese, in accordo col giocatore, pare abbia chiesto un rinnovo da top player con cifre superiori ai 6 milioni di euro e adombrando la possibilità che il Milan possa ...L’ex attaccante rossonero Pietro Paolo Virdis ha rilasciato un’intervista sulla possibile vittoria dello scudetto da parte del Milan.