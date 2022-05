Guerra in Ucraina: ecco gli aggiornamenti (Di martedì 17 maggio 2022) Guerra in Ucraina, giorno 83. Di seguito ecco tutti gli ultimi aggiornamenti. “Le azioni dei Paesi occidentali nei confronti della Russia sono una Guerra, sarebbe più corretto ora indicare i Paesi non amici come ostili“, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. “L’esistenza stessa della Russia è irritante per l’Occidente, il mondo occidentale è pronto a fare di tutto perché la Federazione non viva come vuole. Gli Stati Uniti si comportano in maniera ostile nei confronti della Russia” ha continuato l’esponente. “Il Paese perde la sua sovranità se non difende fermamente i suoi interessi“, ha aggiunto, “la Russia è sicura della sua vittoria e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, è sicura che tutto andrà bene“. Kiev, ordine a comandanti Azovstal di salvare vita ... Leggi su zon (Di martedì 17 maggio 2022)in, giorno 83. Di seguitotutti gli ultimi. “Le azioni dei Paesi occidentali nei confronti della Russia sono una, sarebbe più corretto ora indicare i Paesi non amici come ostili“, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. “L’esistenza stessa della Russia è irritante per l’Occidente, il mondo occidentale è pronto a fare di tutto perché la Federazione non viva come vuole. Gli Stati Uniti si comportano in maniera ostile nei confronti della Russia” ha continuato l’esponente. “Il Paese perde la sua sovranità se non difende fermamente i suoi interessi“, ha aggiunto, “la Russia è sicura della sua vittoria e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, è sicura che tutto andrà bene“. Kiev, ordine a comandanti Azovstal di salvare vita ...

