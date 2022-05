Giochi vecchi ed usurati, Valiante chiude per alcuni giorni il parco giochi Olimpia (Di martedì 17 maggio 2022) “Abbiamo nei giorni scorsi avvisato della parziale chiusura, fino a mercoledì prossimo, del parco giochi Olimpia. La sostituzione dei due più grossi giochi a castelletto si è resa necessaria per la loro eccessiva usura dopo circa venti anni di utilizzo”. Così il sindaco?Gianfranco Valiante spiega la chiusura temporanea del parco giochi cittadino. Una chiusura resa necessaria per consentire l’installazione di nuovi giochi, simili a quelli usurati ma di materiale più idoneo e più moderno per la totale sicurezza dei bimbi sono stati installati. “Necessaria la contestuale sistemazione dei tappeti gommosi antiurto sottostanti ai ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 17 maggio 2022) “Abbiamo neiscorsi avvisato della parziale chiusura, fino a mercoledì prossimo, del. La sostituzione dei due più grossia castelletto si è resa necessaria per la loro eccessiva usura dopo circa venti anni di utilizzo”. Così il sindaco?Gianfrancospiega la chiusura temporanea delcittadino. Una chiusura resa necessaria per consentire l’installazione di nuovi, simili a quellima di materiale più idoneo e più moderno per la totale sicurezza dei bimbi sono stati installati. “Necessaria la contestuale sistemazione dei tappeti gommosi antiurto sottostanti ai ...

Advertising

ilrowletto : Qualcuno di voi che sa i link giusti per giocare a giochi pokèmon con l'emulatore su PC c'è? Perché se devo sfoltir… - NikiIBarbaro : @StefaniaC11 Premettendo che sono interessato solo al retrogamimg: 9 giochi ps1, UNO psp, NESSUNO ps2 li considero… - sinbetcha : @tsukinarii io prima e seconda le ho giocate solo attraverso i remake ma non credo di perderci (?) a me i giochi or… - wasabboy : Fatemi giocare i vecchi giochi pokemon per gbc o gba su switch non chiedo quelli del ds MA GBC VI PREGO CRISTALLO - meazza_sergio : #Eurovision simbolicamente coerente con lo spirito europeo dei vecchi giochi senza frontiere. -