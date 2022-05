Gas in rubli, perché è solo una questione cosmetica (Di martedì 17 maggio 2022) E alla fine, con ogni probabilità, pagheremo il gas in rubli. Nel pomeriggio Eni ha annunciato di aver avviato la procedura per aprire i due conti – uno per gli euro e uno per i rubli – presso Gazprombank. L’azienda ha anche sottolineato di averlo fatto “su base temporanea” e “senza accettazione di modifiche unilaterali dei contratti in essere”. Lo ha fatto in accordo con le istituzioni italiane e dunque col placet di Mario Draghi, che ultimamente ha pungolato la Commissione europea, secondo cui aprire il secondo conto sarebbe un’infrazione delle sanzioni (ma il dibattito è aperto). In sostanza, si pagherà il gas di Vladimir Putin in euro, esattamente come avvenuto finora, depositando gli euro nel conto apposito. Poi Gazprombank provvederà a convertire gli euro in rubli (in Occidente non si può fare per via delle sanzioni) e ... Leggi su formiche (Di martedì 17 maggio 2022) E alla fine, con ogni probabilità, pagheremo il gas in. Nel pomeriggio Eni ha annunciato di aver avviato la procedura per aprire i due conti – uno per gli euro e uno per i– presso Gazprombank. L’azienda ha anche sottolineato di averlo fatto “su base temporanea” e “senza accettazione di modifiche unilaterali dei contratti in essere”. Lo ha fatto in accordo con le istituzioni italiane e dunque col placet di Mario Draghi, che ultimamente ha pungolato la Commissione europea, secondo cui aprire il secondo conto sarebbe un’infrazione delle sanzioni (ma il dibattito è aperto). In sostanza, si pagherà il gas di Vladimir Putin in euro, esattamente come avvenuto finora, depositando gli euro nel conto apposito. Poi Gazprombank provvederà a convertire gli euro in(in Occidente non si può fare per via delle sanzioni) e ...

