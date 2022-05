Fuorisalone 2022: quand’è, cosa vedere e il tema dell’anno (Di martedì 17 maggio 2022) Anche quest’anno la città di Milano è pronta per ospitare uno degli eventi più attesi per la settimana del design nel capoluogo Lombardo: il Fuorisalone 2022, in concomitanza con il Salone del Mobile che il traguardo delle 60 edizioni, si svolgerà a giugno attraverso centinaia di eventi. Fuorisalone 2022, le date e cosa vedere Il Fuorisalone, insieme al Salone del Mobile, definisce ogni anno la settimana del design a Milano; si tratta dell’evento più importante a livello mondiale per quanto riguarda il settore dell’arredamento, in particolare del disegno industriale, che rende la città lombarda uno scenario di interesse internazionale. Anche per quest’anno, quindi, è tutto pronto per l’inizio della Milano Design Week che si svolgerà nel mese di giugno, nello specifico ... Leggi su dilei (Di martedì 17 maggio 2022) Anche quest’anno la città di Milano è pronta per ospitare uno degli eventi più attesi per la settimana del design nel capoluogo Lombardo: il, in concomitanza con il Salone del Mobile che il traguardo delle 60 edizioni, si svolgerà a giugno attraverso centinaia di eventi., le date eIl, insieme al Salone del Mobile, definisce ogni anno la settimana del design a Milano; si tratta dell’evento più importante a livello mondiale per quanto riguarda il settore dell’arredamento, in particolare del disegno industriale, che rende la città lombarda uno scenario di interesse internazionale. Anche per quest’anno, quindi, è tutto pronto per l’inizio della Milano Design Week che si svolgerà nel mese di giugno, nello specifico ...

eventiatmilano : Al #fuorisalone2022 al via “Inspired in Barcelona: a gathering place”, mostra itinerante ideata da @BCD_barcelona c… - roeroelectric : Al Fuorisalone 2022, Tortona Rocks porta in scena la sperimentazione sui materiali #Eventi - webcomunicati : Artis Rubinetterie al Fuorisalone 2022 - ADCGroupItalia : #News: In occasione della #MilanoDesignWeek 2022 #TortonaRocks ritorna al Fuorisalone Milano e porta in scena il… - 3DesignFabLab : Alcova e gli altri: il FuoriSalone 2022 fuori dai soliti circuiti -