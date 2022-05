Ecco Hannibal | nel weekend l’anticiclone africano con picchi di 35 gradi

(Di martedì 17 maggio 2022) Conè già estate sulla Penisola, condi 35previsti nel. Queste le dieci regole per combattere l’afa pubblicate sul portale delle ondate di calore del ministero della Salute. Una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli). Le misure di prevenzione Non uscire nelle ore più calde: durante un’ondata di calore, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00). Migliorare l’ambiente ...

Advertising

GazzettaDelSud : ?? #Meteo: '#Hannibal' porta il #caldo, maggio in Italia è come luglio con oltre 30 gradi. Ecco le previsioni. ????… - infoitinterno : Ecco l'anticiclone «Hannibal», a Parma previsti oltre 30 gradi - gazzettaparma : Ecco l'anticiclone «Hannibal», a Parma previsti oltre 30 gradi - giuseppespasian : Meteo, intenso caldo: ecco ‘Hannibal’ - SLN_Magazine : Ondata di caldo, ecco anticiclone Hannibal: meteo weekend Italia. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Radio Norba News

L'anticicloneporterà con sè anche tanta umidità,perché il caldo sarà anche afoso. Le correnti calde del Sahaara, in origine secche, diventeranno umide durante il loro passaggio sul ...Nei prossimi giorni dunque è atteso l'apice del caldo africano di, con picchi superiori ai 30 gradi in molte località. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica ... Temperature alte ed estate in anticipo. Ecco Hannibal Con l’anticiclone africano Hannibal è già estate sulla Penisola, con picchi di 35 gradi previsti nel weekend. Queste le dieci regole per combattere l’afa pubblicate sul portale delle ondate di calore ...Anticipo d’estate in Italia con l’anticiclone africano Hannibal. Previste temperature fino a 35 gradi. Ecco le previsioni ...