Dopo due settimane, Asst Sacco-Fatebenefratelli ha ancora problemi dopo l’attacco hacker (Di martedì 17 maggio 2022) La porta d’accesso degli attacchi hacker in aziende della pubblica amministrazione e nelle aziende sanitarie, si sa, è spesso rappresentata dall’indirizzo mail di un dipendente. Basta un click improvvido su un link non riconoscivbile e l’amo viene lanciato. Proprio per questo motivo, a due settimane dall’attacco hacker che ha investito Asst Fatebenefratelli-Sacco e, qualche giorno dopo, l’AST Insubria, le mail aziendali sono ancora uno dei servizi che non sono stati completamente ripristinati e che si aggiungono all’elenco di tutte quelle operazioni informatiche che risultano ancora sospese o fortemente rallentate. LEGGI ANCHE > Cosa sta succedendo ai sistemi informatici di Asst ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022) La porta d’accesso degli attacchiin aziende della pubblica amministrazione e nelle aziende sanitarie, si sa, è spesso rappresentata dall’indirizzo mail di un dipendente. Basta un click improvvido su un link non riconoscivbile e l’amo viene lanciato. Proprio per questo motivo, a duedalche ha investitoe, qualche giorno, l’AST Insubria, le mail aziendali sonouno dei servizi che non sono stati completamente ripristinati e che si aggiungono all’elenco di tutte quelle operazioni informatiche che risultanosospese o fortemente rallentate. LEGGI ANCHE > Cosa sta succedendo ai sistemi informatici di...

