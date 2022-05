Di Gennaro svela un retroscena | “Nel 2015 ero vicino al Napoli | ma poi…”

(Di martedì 17 maggio 2022) DI– A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Davide Di, calciatore del Taranto ed ex di Milan e Lazio. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. “Milan? Parliamo di una squadra storica. Mi fa piacere che Maldini, persona che stimo tanto, abbia portato i rossoneri in alto. Fallo sul primo gol del Milan contro l’Atalanta? Il contatto c’è, il fallo si poteva fischiare. Inzaghi? L’ho conosciuto alla Lazio, sulla gestione del gruppo è uno dei migliori tecnici. L’Inter è stata privata di Lukaku ed Hakimi ma ha portato lo stesso a casa trofei. Sul mercato del? Penso che De Laurentiis sia stato abbastanza chiaro. Ilnon si è mai potuto permettere cifre ...

Di Gennaro svela: "Sarri cercava il sostituto di Jorginho e fece il mio nome nel 2015"