Crostata salata dal ripieno goloso: veloce e buonissima! (Di martedì 17 maggio 2022) Crostata salata cavolfiori e pancetta: veloce e buonissima! La torta salata è un piatto che attira sempre grandi e piccini e la ricetta di oggi vi illustra la versione con cavolfiori e pancetta. Il gusto è davvero unico e il suo profumo, appena sfornata, è inebriante e adatta ad essere portata in tavola durante le feste di Natale, ormai imminenti. Di seguito troverete l’elenco di tutti gli ingredienti necessari e il procedimento da seguire per infornare e assaggiare questa bontà. Vediamo i dettagli! Crostata salata cavolfiori e pancetta: buona e velocissima! Ingredienti 450 g cavolfiore (peso già lessato) 2 rotoli pasta sfoglia rotonda 140 g scamorza 120 g Stracchino 40 gr di parmigiano grattugiato 80 gr pancetta a dadini Olio di oliva Sale Pepe 1 tuorlo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 17 maggio 2022)cavolfiori e pancetta:La tortaè un piatto che attira sempre grandi e piccini e la ricetta di oggi vi illustra la versione con cavolfiori e pancetta. Il gusto è davvero unico e il suo profumo, appena sfornata, è inebriante e adatta ad essere portata in tavola durante le feste di Natale, ormai imminenti. Di seguito troverete l’elenco di tutti gli ingredienti necessari e il procedimento da seguire per infornare e assaggiare questa bontà. Vediamo i dettagli!cavolfiori e pancetta: buona e velocissima! Ingredienti 450 g cavolfiore (peso già lessato) 2 rotoli pasta sfoglia rotonda 140 g scamorza 120 g Stracchino 40 gr di parmigiano grattugiato 80 gr pancetta a dadini Olio di oliva Sale Pepe 1 tuorlo ...

Advertising

Melizieincucina : Crostata salata a base morbida da farcire con ciò che vi piace. Ricetta semplice e veloce da realizzare, provatela… - Cristina64blog : Crostata di pasta frolla salata al basilico - Melizieincucina : Crostata salata spinaci e ricotta, semplice e bellissima da portare in tavola. Tutti i passaggi per prepararla velo… - chayoungiie : no raga, sembra una crostata salata -