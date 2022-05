Covid, lo strano “jet lag” della Corea del Nord. Da zero positivi a improvvise centinaia di migliaia (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – Sul Covid in Corea del Nord si potrebbe quasi scrivere la trama di un film. Dai contorni estremamente ambigui, come tutta l’evoluzione della sceneggiatura. Covid e Corea del Nord, la fase “zero positivi” ma milioni di vaccini richiesti Dagli inizi del 2020 fino allo scorso autunno, in Corea del Nord praticamente non esisteva il Covid, stando alle dichiarazioni ufficiali. Non solo, nel settembre del 2021 il governo di Pyongyang rifiutava le forniture dei vaccini esprimendo un secco “facciamo a modo nostro”. Appena due mesi dopo, alla fine del novembre 2021, nuovo mutamento nelle dichiarazioni ma anche negli intenti: sì ai vaccini, ma senza positivi. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – Sulindelsi potrebbe quasi scrivere la trama di un film. Dai contorni estremamente ambigui, come tutta l’evoluzionesceneggiatura.del, la fase “” ma milioni di vaccini richiesti Dagli inizi del 2020 fino allo scorso autunno, indelpraticamente non esisteva il, stando alle dichiarazioni ufficiali. Non solo, nel settembre del 2021 il governo di Pyongyang rifiutava le forniture dei vaccini esprimendo un secco “facciamo a modo nostro”. Appena due mesi dopo, alla fine del novembre 2021, nuovo mutamento nelle dichiarazioni ma anche negli intenti: sì ai vaccini, ma senza. ...

