Comdata e WindTre | iniziativa per l’inserimento lavorativo di 20 persone di nazionalità ucraina

SIENA – Comdata, in collaborazione con WindTre e Caritas Diocesana Montepulciano, avvia un progetto di solidarietà finalizzato all'inserimento lavorativo di circa 20 persone provenienti dall'ucraina. L'iniziativa prevede l'attivazione di un servizio di customer care dedicato ai clienti WindTre di nazionalità ucraina, accessibile al numero 159. Dopo un percorso di formazione, i dipendenti assunti da Comdata risponderanno, nella loro lingua madre, alle chiamate effettuate dai propri connazionali in possesso di una sim WindTre. In questo modo, i clienti dell'operatore potranno comunicare direttamente in ucraino con il numero di assistenza. Comdata metterà a disposizione ...

