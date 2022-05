Carragher sull’Arsenal | “Partita di Newcastle terribile La mancata Champions sarebbe un duro colpo”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 maggio 2022) L’ex. difensore Jamie, ai microfoni di SkySports, si è espresso in merito alle problematiche che ormai da tempo coinvolgono l’Arsenal di Arteta. In primo luogo l’ex. calciatore ha avuto parole dure verso i gunners, dopo la dura sconfitta subita contro ilche allontana l’obbiettivoLeague: “Ladelè stata. Loro sono stati orribili. Mostrare un calcio così deprimente nel primo tempo e non cambiare nulla dopo l’intervallo non riguarda nemmeno il risultato, ma la qualità del gioco. I giocatori dell’Arsenal sono stati terribili sin dal primo minuto”. Sul tecnico dell’Arsenal, Arteta, poi dichiara: “Anche se sono un grande sostenitore di Mikel Arteta e di questa unione tra lui e la squadra, devo dire che nulla cambia nel tempo. Sono ...