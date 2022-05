Advertising

CalcioNews24 : Braida: «Scudetto? Ancora non è fatta, ma lo avevo già detto mesi fa» - MilanWorldForum : Braida sul Milan da scudetto Le dichiarazioni-) - gilnar76 : Braida: «Scudetto #Milan? Ancora non è fatta, ma lo avevo già detto 3/4 mesi fa» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Braida: «Scudetto Milan? Ancora non è fatta, ma lo avevo già detto 3/4 mesi fa» - MilanWorldForum : Braida sul Milan da scudetto Le dichiarazioni-) -

Milan News 24

... è stato meraviglioso - raccontanella nostra intervista il dirigente - A fine novembre 2020 ... Come vede il Milan nella corsa'Ancora non è fatta, ma io già tre/quattro mesi fa avevo ...Un 1 - 3 che vale il nuovo sorpasso sull' Inter e mezzocucito sul petto. " Il Milan sta facendo cose meravigliose, sono convinto che arriverà sino in fondo - spiega, ex dirigente ... Braida: «Scudetto Milan Non è fatta, ma lo avevo già detto 3/4 mesi fa» Braida ricorda di aver già detto che il Milan avrebbe vinto lo scudetto. All’ultima giornata la sfida con il Sassuolo A novanta minti dalla fine del campionato, Ariedo Braida si dice fiducioso sulla ...Ariedo Braida, ex dirigente del Milan che oggi lavora per la Cremonese neo-promossa in Serie A, ha raccontato alcuni retroscena di mercato.