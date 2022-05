Borsa: Hong Kong positiva, apre a - 1,29% (Di martedì 17 maggio 2022) La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo: l'indice Hang Seng sale dell'1,29%, a 20.206,81 punti. L'indice Composite di Shanghai cede in avvio lo 0,09% a 3.071,06 punti, mentre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Ladila seduta in territorio positivo: l'indice Hang Seng sale dell'1,29%, a 20.206,81 punti. L'indice Composite di Shanghai cede in avvio lo 0,09% a 3.071,06 punti, mentre ...

Advertising

Benzinga_Italia : ?? #Mercati asiatici: #Alibaba +2% ma #HongKong è contrastato ?????? #borsa #hk #hangseng #baba - MARCO1356662232 : GIOCATEVI LE VS UNIFORMI 1MIGLIARDO DI SOLDATI -TE N.A.T.O. IO 1 EURO IN CASSA DEPOSITI E PRESTITI.. CREDITI IN MIO… - Benzinga_Italia : ?? #Alibaba e #Nio in rialzo: cosa succede a #HongKong? ?????? - CIaudiaGiulia : RT @lauranaka: #JPMorgan scrive per sbaglio (!!!!) che le azioni Internet cinesi sono 'non investibili', contribuendo alla grande fuga da… -