Bonus Verde e Giardini: detrazioni fino al 2024. Come funziona e a chi spetta (Di martedì 17 maggio 2022) Bonus Verde e Giardini. Con l'arrivo della bella stagione cresce la voglia di trascorrere del tempo all'aria aperta e quale migliore occasione se non quella di sfruttare il giardino di casa? In merito c'è una bella notizia: l'agevolazione per la sistemazione di Giardini e terrazzi è stata prorogata fino al 2024. Leggi anche: Bonus affitto: fino a 3.000 euro di incentivi. Ecco Come presentare la domanda Bonus Verde e Giardini: gli interventi compresi nell'agevolazione Come spiegato dall'Agenzia delle entrate il Bonus consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di manutenzione di Giardini e ...

