Advertising

UbertoGandolfi : RT @vco24news: Novara, chiuso il bando per i centri estivi: numerose le iscrizioni - vco24news : Novara, chiuso il bando per i centri estivi: numerose le iscrizioni - webecodibergamo : L'estate a Bergamo. - LaVoceNovara : Centri estivi comunali: sono 545 gli iscritti. Si torna ai numeri pre Covid - PrimaBergamo : Gli estivi perdono un pezzo: nessuna offerta per la Trucca: Una volta l’area che nessuno voleva era quella del vecc… -

L'Eco di Bergamo

Una volta l'area che nessuno voleva era quella del vecchio piazzale degli Alpini, ora forte di una gestione lunga con Doc Servizi. Poi lo spazio più fragile messo adal Comune di Bergamo per gestire un estivo è diventato quello della Trucca. Che infatti nel 2022, neppure dopo l'abbassamento della richiesta economica da parte di Palazzo Frizzoni, resterà un ...Il messaggio che la campagna vuole dare è che si può scegliere di mettere all'odio, tenerlo ... Per i mesi, per raggiungere il più ampio numero di persone, è stato realizzato un calendario ... Bando estivi, flop alla Trucca. Due offerte per Goisis e Città Alta Si è chiuso il bando per partecipare ai centri estivi comunali con 336 iscritti tra scuola materna e primaria e 209 ai nidi tornando alla quasi normalità con numeri pre Covid. «Sono soddisfatta anche ...Nessun volo dalla Sicilia per le isole di Lampedusa ePantelleria. È quanto rischia di accadere dal prossimo primo luglio e che potrebbe mettere in serio pericolo il turismo di prossimità nel pieno del ...