Atp Lione 2022: il montepremi e il prize money (Di martedì 17 maggio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Lione 2022, torneo di scena sulla terra rossa transalpina. Cameron Norrie guida il seeding dell’evento transalpino dall’alto della testa di serie numero uno, seguito immediatamente da Pablo Carreno Busta. In tabellone principale, occhi puntati inoltre su Gael Monfils e Aslan Karatsev, l’uno creativo e dal tennis spettacolare, l’altro concreto e dai colpi particolarmente potenti. Sebastian Baez, invece, reciterà la parte consueta dell’outsider, insidiando prepotentemente qualsivoglia avversario nel contesto della sua superficie preferita; attenzione al tennis tipicamente ‘da rosso’ dell’argentino, dotato di un grande dritto ricco di spin. Il prize money complessivo del torneo di Lione corrisponde a ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Ile ildell’Atp 250 di, torneo di scena sulla terra rossa transalpina. Cameron Norrie guida il seeding dell’evento transalpino dall’alto della testa di serie numero uno, seguito immediatamente da Pablo Carreno Busta. In tabellone principale, occhi puntati inoltre su Gael Monfils e Aslan Karatsev, l’uno creativo e dal tennis spettacolare, l’altro concreto e dai colpi particolarmente potenti. Sebastian Baez, invece, reciterà la parte consueta dell’outsider, insidiando prepotentemente qualsivoglia avversario nel contesto della sua superficie preferita; attenzione al tennis tipicamente ‘da rosso’ dell’argentino, dotato di un grande dritto ricco di spin. Ilcomplessivo del torneo dicorrisponde a ...

Advertising

LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Norrie ???? vs Cerundolo ????, ottavi di finale del torneo ATP 250 di Lione - Tennis_Ita : Atp Ginevra e Lione, il programma di martedì 17 maggio: in campo Fognini e Cecchinato in Svizzera - livetennisit : ATP 250 Ginevra e Lione: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Fognini e Cecchinato (LIVE) - sportface2016 : #AtpLyon 2022: programma, orari e ordine di gioco di martedì 17 maggio - Tennis_Ita : Atp Ginevra e Lione, il programma di lunedì 16 maggio: in Svizzera Cecchinato sfida Thiem all'esordio -