Antonella Clerici perde la testa completamente: “Spero di non vederla in nessuna trasmissione” (Di martedì 17 maggio 2022) Antonella Clerici rivela il suo pensiero riguardo ad una situazione alquanto particolare. Si abbatte su di lei come una furia Antonella Clerici, durante la conduzione della trasmissione È sempre mezzogiorno, ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole. Non siamo abituati alle immagini di una Antonella Clerici adirata. La conduttrice è sempre sorridente, solare e pronta a far sorridere il pubblico. Stavolta però è successo un qualcosa che ha scatenato nella conduttrice una reazione davvero inaspettata. La rabbia della Clerici era rivolta tutta verso un’unica persona. Una persona che ha fatto molto parlare di sé anche suoi social. Antonella Clerici ha provato molto di disprezzo nei ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 17 maggio 2022)rivela il suo pensiero riguardo ad una situazione alquanto particolare. Si abbatte su di lei come una furia, durante la conduzione dellaÈ sempre mezzogiorno, ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole. Non siamo abituati alle immagini di unaadirata. La conduttrice è sempre sorridente, solare e pronta a far sorridere il pubblico. Stavolta però è successo un qualcosa che ha scatenato nella conduttrice una reazione davvero inaspettata. La rabbia dellaera rivolta tutta verso un’unica persona. Una persona che ha fatto molto parlare di sé anche suoi social.ha provato molto di disprezzo nei ...

Advertising

nuaeges : in questa foto la pausini sembra antonella clerici con una parrucca nera - BR4TZ97 : perché in corea ci sono queste pubblicità e noi abbiamo antonella clerici che fa la spesa al supermercato ?? - chaomanu_ : Antonella Clerici cantando le tagliatelle di Nonna Pina #Eurovision - pizzabeer15 : RT @Cinguetterai: Tutti fanno il tifo per Mahmood e Blanco: Antonella Clerici, Carlo Conti, Giancarlo Magalli, Caterina Balivo, Elodie, Iva… - EmanueleDiRocco : L'Islanda è composta da Irene Fornaciari, Antonella Clerici e Filippa Lagerback. #ESCita -