Altro che partito di Sinistra. Il Pd di Letta è scivolato al Centro. Si avvicinano le elezioni e si rivede un film già visto (Di martedì 17 maggio 2022) Qualche giorno fa è stato Gori a lanciare il sasso pubblicamente, chiedendo a gran voce in un intervento sull’Huffington Post che il partito democratico si assumesse la responsabilità di sostenere Mario Draghi anche per le prossime elezioni politiche e tagliando fuori, di fatto, il Movimento 5 Stelle e un pezzo di Sinistra dal possibile “campo largo” di cui Enrico Letta parla da tempo. Si avvicinano le elezioni e si rivede un film già visto. Con la scusa del populismo Letta guarda a Renzi e Calenda Qualcuno strumentalmente utilizza M5S e Sinistra Italiana e i bersaniani come clave, raccontando ogni volta di qualche “insormontabile differenza” che dovrebbe far desistere il segretario dal cercare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 maggio 2022) Qualche giorno fa è stato Gori a lanciare il sasso pubblicamente, chiedendo a gran voce in un intervento sull’Huffington Post che ildemocratico si assumesse la responsabilità di sostenere Mario Draghi anche per le prossimepolitiche e tagliando fuori, di fatto, il Movimento 5 Stelle e un pezzo didal possibile “campo largo” di cui Enricoparla da tempo. Silee siungià. Con la scusa del populismoguarda a Renzi e Calenda Qualcuno strumentalmente utilizza M5S eItaliana e i bersaniani come clave, raccontando ogni volta di qualche “insormontabile differenza” che dovrebbe far desistere il segretario dal cercare ...

Advertising

lucianonobili : “Prima del Covid il turismo rappresentava il 13% PIL, oggi può essere volano ripartenza. Mancano 350mila lavoratori… - mirkocalemme : Tra l'altro, celebrare un monumento come #Chiellini è sacrosanto, ma credo che anche #Dybala meritasse un momento u… - reportrai3 : - Di chi è la colpa della mancata applicazione degli accordi di Minsk? - C’è un concorso di colpa. Né l'uno né l'al… - IDK_Italy : @BrunoBini1 @spighissimo @Giusepp86601476 Tra l'altro questa cosa dei tecnici al governo a memoria direi che capita solo in Italia - Salvato40534359 : E noi siamo complottisti e negazionisti maaa un'altro poco e finisce tutto per questi satanisti, non vedo l'ora che… -