Viva l'Ucraina, ma ancor di più il petrolio russo (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche oggi l’Ungheria punta i piedi: per lo stop all’oro nero dalla Russia, Orban chiede 15-18 miliardi di euro. Deluso il ministro ucraino Kuleba presente a Bruxelles. Possibile stralcio con rinvio al summit dei leader a fine maggio. Trovato l’escamotage sul gas in rubli, con buona pace delle sanzioni Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche oggi l’Ungheria punta i piedi: per lo stop all’oro nero dalla Russia, Orban chiede 15-18 miliardi di euro. Deluso il ministro ucraino Kuleba presente a Bruxelles. Possibile stralcio con rinvio al summit dei leader a fine maggio. Trovato l’escamotage sul gas in rubli, con buona pace delle sanzioni

Advertising

Agenzia_Ansa : #Eurovision, Kalush: 'La nostra cultura è stata attaccata e siamo qui anche per dimostrare che invece è viva e ha i… - HuffPostItalia : Viva l'Ucraina, ma ancor di più il petrolio russo - rob_arci : RT @DaniSbrollini: «Ora torniamo in Ucraina, lotteremo per difendere il nostro Paese, salvate Mariupol e l’Ucraina!». Un messaggio forte qu… - HuberthVicini : @fratotolo2 Zelensky sa quanto sia importante fare parlare dell'Ucraina. Non gioca ma fa un'intelligente politica c… - FrancescoCiuff6 : @ziobaffone Non succederebbe mai? Perché il Canada è un paese democratico e la Russia è una dittatura? E perché (ca… -