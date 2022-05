Un posto al sole, anticipazioni 16 maggio: Lara terrà testa a Roberto (Di lunedì 16 maggio 2022) Un posto al sole catalizzerà l'attenzione sulla gravidanza di Lara Martinelli che sconvolgerà completamente la vita di Roberto Ferri. Quest'ultimo, infatti, spinto anche dal mutato atteggiamento di Marina nei suoi confronti, aveva deciso di escludere Lara dalla sua vita proponendole di lasciare i Cantieri per affiancare Filippo nella gestione dell'attività di chartering. La donna, però, si è resa conto che quello fosse solo un espediente da parte dell'imprenditore per allontanarla e assecondare la volontà della Giordano e ha rifiutato la proposta. A quel punto, i due hanno iniziato a discutere pesantemente e la Martinelli, in preda all'ira e al risentimento, ha annunciato a Ferri di essere incinta di lui. Quella rivelazione, come preannunciano le anticipazioni della soap opera ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 16 maggio 2022) Unalcatalizzerà l'attenzione sulla gravidanza diMartinelli che sconvolgerà completamente la vita diFerri. Quest'ultimo, infatti, spinto anche dal mutato atteggiamento di Marina nei suoi confronti, aveva deciso di escluderedalla sua vita proponendole di lasciare i Cantieri per affiancare Filippo nella gestione dell'attività di chartering. La donna, però, si è resa conto che quello fosse solo un espediente da parte dell'imprenditore per allontanarla e assecondare la volontà della Giordano e ha rifiutato la proposta. A quel punto, i due hanno iniziato a discutere pesantemente e la Martinelli, in preda all'ira e al risentimento, ha annunciato a Ferri di essere incinta di lui. Quella rivelazione, come preannunciano ledella soap opera ...

