Tassonomia verde, la Germania ostacolo ai piani francesi: “No all’inclusione del nucleare tra le fonti green dell’Ue” (Di lunedì 16 maggio 2022) La Germania si mette di traverso al piano francese di includere il nucleare nella Tassonomia verde dell’Unione europea. L’Eliseo aveva chiesto ai Paesi membri una dichiarazione pre-voto sulle loro intenzioni riguardo al controverso atto legislativo e a dire no è stata proprio Berlino, come spiega un portavoce del ministero dell’Ambiente, che così si opporrà al testo proposto dalla Commissione europea. Una posizione che aumenta il rischio di bocciatura su uno dei temi più cari alla Francia riguardo alla svolta green europea, visto che il Paese ha negli anni continuato a puntare sull’energia nucleare. “Il governo federale si è opposto alle regole di Tassonomia sul nucleare – ha detto il portavoce – Questo è un segnale politico importante che chiarisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Lasi mette di traverso al piano francese di includere ilnelladell’Unione europea. L’Eliseo aveva chiesto ai Paesi membri una dichiarazione pre-voto sulle loro intenzioni riguardo al controverso atto legislativo e a dire no è stata proprio Berlino, come spiega un portavoce del ministero dell’Ambiente, che così si opporrà al testo proposto dalla Commissione europea. Una posizione che aumenta il rischio di bocciatura su uno dei temi più cari alla Francia riguardo alla svoltaeuropea, visto che il Paese ha negli anni continuato a puntare sull’energia. “Il governo federale si è opposto alle regole disul– ha detto il portavoce – Questo è un segnale politico importante che chiarisce ...

