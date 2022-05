Tacciano le armi. Appello per la pace contro la guerra (Di lunedì 16 maggio 2022) La guerra scatenata dall’aggressione della Russia di Putin contro l’Ucraina è giunta al suo settantaduesimo giorno senza il minimo spiraglio per il cessate il fuoco. Si tratta della più grande L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 16 maggio 2022) Lascatenata dall’aggressione della Russia di Putinl’Ucraina è giunta al suo settantaduesimo giorno senza il minimo spiraglio per il cessate il fuoco. Si tratta della più grande L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

okwlor : RT @kiara86769608: La via per la pace è il negoziato. Lo dice la Costituzione: l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle c… - Anna3006maria : RT @acs_italia: #Ucraina - Il monastero dell'Ordine di San Paolo primo eremita di #Mariupol è stato sequestrato dai russi e adibito a sede… - Juangom88729226 : RT @acs_italia: #Ucraina - Il monastero dell'Ordine di San Paolo primo eremita di #Mariupol è stato sequestrato dai russi e adibito a sede… - acs_italia : RT @acs_italia: #Ucraina - Il monastero dell'Ordine di San Paolo primo eremita di #Mariupol è stato sequestrato dai russi e adibito a sede… - manutulli : RT @acs_italia: #Ucraina - Il monastero dell'Ordine di San Paolo primo eremita di #Mariupol è stato sequestrato dai russi e adibito a sede… -