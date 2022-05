Sci Alpino, settimana prossima a Milano si assegnano i Mondiali 2027. Quattro località in lizza (Di lunedì 16 maggio 2022) Mercoledì prossimo a Milano la FIS assegnerà i Mondiali di sci Alpino, sci nordico, snowboard e freestyle del 2027. C’è particolare fermento soprattutto per quanto riguarda i primi, poiché si sfideranno ben Quattro candidate. Da tempo non c’era un novero di pretendenti così ampio. Buon segno, indubbiamente, anche perché si esce dalla cerchia dei Paesi canonici abituati a farsi avanti per ottenere l’evento. In rigoroso ordine alfabetico, la prima candidata è Crans Montana. La località elvetica mira a ottenere la seconda edizione della sua storia a 40 anni di distanza da quella del 1987, letteralmente trionfale per gli atleti di casa (i rossocrociati conquistarono otto medaglie d’oro su dieci). Nel frattempo, però, la Svizzera ha organizzato altre due edizioni, entrambe a St.Moritz ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Mercoledì prossimo ala FIS assegnerà idi sci, sci nordico, snowboard e freestyle del. C’è particolare fermento soprattutto per quanto riguarda i primi, poiché si sfideranno bencandidate. Da tempo non c’era un novero di pretendenti così ampio. Buon segno, indubbiamente, anche perché si esce dalla cerchia dei Paesi canonici abituati a farsi avanti per ottenere l’evento. In rigoroso ordine alfabetico, la prima candidata è Crans Montana. Laelvetica mira a ottenere la seconda edizione della sua storia a 40 anni di distanza da quella del 1987, letteralmente trionfale per gli atleti di casa (i rossocrociati conquistarono otto medaglie d’oro su dieci). Nel frattempo, però, la Svizzera ha organizzato altre due edizioni, entrambe a St.Moritz ...

