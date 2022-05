Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Record rossi a tecnici: Ulivieri, capire difficoltà arbitri Presidente Aiac: c'e' da migliorare, dobbiamo essere più calmi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Ulivieri: 'Record di rossi in serie A? Bisogna capire le difficoltà degli arbitri' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Ulivieri: 'Record di rossi in serie A? Bisogna capire le difficoltà degli arbitri' - glooit : Record rossi a tecnici: Ulivieri, capire difficoltà arbitri leggi su Gloo - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Ulivieri: 'Record di rossi in serie A? Bisogna capire le difficoltà degli arbitri' -

Agenzia ANSA

"Avete chiamato me che sono un esperto, ho ilmondiale di espulsioni con sette. Io volevo imitare Liedholm ma poi non ci riuscivo". Il presidente dell'associazione italiana allenatori (Aiac), Renzo Ulivieri, interviene a Radio Anch'...Una partita daanche per i 4 pali colpiti : in nessuna occasione la Roma ne ha colti di più ... I ragazzi di Dehanno risposto al vantaggio di Capasso dei viola con la doppietta di Cassano ... Record rossi a tecnici: Ulivieri, capire difficoltà arbitri - Calcio (ANSA) - ROMA, 16 MAG - 'Avete chiamato me che sono un esperto, ho il record mondiale di espulsioni con sette rossi. Io volevo imitare Liedholm ..."Avete chiamato me che sono un esperto, ho il record mondiale di espulsioni con sette rossi. Io volevo imitare Liedholm ma poi non ci riuscivo". Il presidente dell'associazione italiana allenatori (Ai ...