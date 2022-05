Preghiera del mattino del 16 Maggio 2022: “Aiutami a vedere i segni della Tua presenza” (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Lunedì è il giornodevozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potentenella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

