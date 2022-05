Pogba-Juventus, il bis con i bianconeri è vicino. A pranzo l'incontro decisivo (Di lunedì 16 maggio 2022) Assalto della Juventus per Paul Pogba, il tipo di giocatore perfetto per la squadra torinese che ha bisogno proprio di un centrocampista con gol nei piedi, ma anche fisicamente portante e con una... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 16 maggio 2022) Assalto dellaper Paul, il tipo di giocatore perfetto per la squadra torinese che ha bisogno proprio di un centrocampista con gol nei piedi, ma anche fisicamente portante e con una...

Advertising

romeoagresti : Confermato: la #Juventus domani incontrerà l’entourage di #Pogba //Confirmed: Juventus tomorrow will meet Pogba’s e… - GiovaAlbanese : La #Juventus aveva chiesto (e ottenuto) una promessa alla scuderia Raiola subito dopo il #calciomercato di gennaio:… - GoalItalia : Tentativo della Juventus per Pogba: il ritorno a Torino del francese è possibile ?? [?? @romeoagresti] - mirkonicolino : (#Tuttosport) Oggi l'incontro tra la dirigenza della #Juventus e l'avvocato Rafaela Pimenta, che rappresenta Paul… - SPalermo91 : RT @MatthijsPog: ?? La Juventus accelera per Pogba, mentre Il-Khelaïfi non è più convinto di ingaggiare il Francese. (@FootMercato) -